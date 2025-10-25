L'apertura de La Repubblica (Roma): "Stadio Flaminio, ipotesi cessione alla Lazio"
A Roma si lavora per valutare il futuro dello Stadio Flaminio e una delle ultime possibilità parrebbe la cessione al Club biancoazzurro guidato da Lotito. "Stadio Flaminio, ipotesi cessione alla Lazio" scrive in prima pagina la Repubblica (Roma), con riferimento alle ultime ipotesi dell'amministrazione della Capitale. Tra le opzioni c'è anche quella della cessione alla Lazio, ma la fattibilità dell'accordo dipende dalle strategie di Lotito.
