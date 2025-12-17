Napoli, missione Supercoppa. Il Mattino: "Domani semifinale col Milan. Incognita Lukaku"
"Napoli, missione Supercoppa" scrive quest'oggi Il Mattino in prima pagina. Domani semifinale di Supercoppa italiana a Ryiad contro il Milan di Massimiliano Allegri. Conte con l'incognita Romelu Lukaku, tornato tra i convocati e partito con la squadra in Arabia.
Il centravanti belga, fermo dallo scorso 14 agosto per la lesione del retto femorale della coscia sinistra, potrebbe tornare presto in campo. L'attaccante ex Chelsea sta facendo progressi nell'ultimo periodo e si può ipotizzare una sua presenza in panchina nell'eventuale finale contro Bologna o Inter, in programma lunedì 22 dicembre.
