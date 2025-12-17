L'apertura de Il Messaggero: "Roma blindata con la miglior difesa d'Europa"

La difesa della Roma si guadagna oggi un box presente nel taglio alto della prima pagina de Il Messaggero. Il quotidiano romano pone l'accento sul reparto che fino ad ora rappresenta il punto di forza della squadra di Gian Piero Gasperini, al momento quarta in classifica a 30 punti che insegue l'Inter (prima a 33), il Milan (secondo a 32) e il Napoli (terzo a 31) in attesa del big match di sabato contro la Juventus all'Allianz Stadium.

"Roma blindata con la miglior difesa d'Europa - titola Il Messaggero senza troppi giri di parole -. Rincorsa alla vetta". I giallorossi hanno finora incassato appena 8 gol in 15 partite di Serie A. Numeri importanti che fanno ben sperare in vista del proseguo della stagione tra campionato, Europa League e Coppa Italia.