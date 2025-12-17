Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Supercoppa, il Corsera apre su Hojlund, Pulisic, Lautaro e Orsolini: "Stelle nel deserto"

Supercoppa, il Corsera apre su Hojlund, Pulisic, Lautaro e Orsolini: "Stelle nel deserto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:48Rassegna stampa
Stefano Bertocchi

La prima pagina sportiva lanciata oggi in edicola dal Corriere della Sera si focalizza sulla Supercoppa Italiana in programma nei prossimi giorni in Arabia Saudita e su quattro giocatori che proveranno a lanciare Napoli, Milan, Inter e Bologna alla vittoria finale a suon di gol: Rasmus Hojlund, Christian Pulisic, Lautaro Martinez e Riccardo Orsolini. "I bomber assetati di gol, 4 stelle nel deserto - si legge nel titolo principale -. Attacco show da oltre 200 milioni: Hojlund, Pulisic, Lautaro e Orsolini, storie e intrecci. Supercoppa: la sfida è doppia, personale e di squadra. Ci sono loro al centro dell'attenzione".

Nel taglio alto spazio al pezzo scritto da Paolo Condò dal titolo "L'astuto Allegri semina trappole. Dialettica Chivu e i messaggi al suo interno", mentre nel taglio basso si parla di Denzel Dumfries e delle mosse dell'Inter sul mercato: "Dumfries operato alla caviglia: torna a marzo. L'Inter pensa a Norton-Cuffy e Touré".

Il comunicato dell'Inter.
Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. L'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane.

Articoli correlati
Bazzani sulla Supercoppa: "Inter in leggero vantaggio sul Bologna. Milan e Napoli,... Bazzani sulla Supercoppa: "Inter in leggero vantaggio sul Bologna. Milan e Napoli, tanti assenti"
Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti... Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Juventus, prima di Natale si parlerà di Yildiz. Perché servono anche certezze Juventus, prima di Natale si parlerà di Yildiz. Perché servono anche certezze
Altre notizie Rassegna stampa
Stop Dumfries, l'Inter pensa ad Alberto Costa. L'apertura di QS: "Scatto sul mercato"... Stop Dumfries, l'Inter pensa ad Alberto Costa. L'apertura di QS: "Scatto sul mercato"
Il Bologna a Riad. Corriere di Bologna: "Comincia la missione Supercoppa" Il Bologna a Riad. Corriere di Bologna: "Comincia la missione Supercoppa"
Supercoppa, il Corsera apre su Hojlund, Pulisic, Lautaro e Orsolini: "Stelle nel... Supercoppa, il Corsera apre su Hojlund, Pulisic, Lautaro e Orsolini: "Stelle nel deserto"
Furti nelle case dei giocatori, L'Unione Sarda: "Esposito e Luvumbo nel mirino dei... Furti nelle case dei giocatori, L'Unione Sarda: "Esposito e Luvumbo nel mirino dei rapinatori"
L'apertura de Il Messaggero: "Roma blindata con la miglior difesa d'Europa" L'apertura de Il Messaggero: "Roma blindata con la miglior difesa d'Europa"
Affari e intimidazioni. La Repubblica Milano: "Ricostruita la scalata dei narco-ultrà... Affari e intimidazioni. La Repubblica Milano: "Ricostruita la scalata dei narco-ultrà a San Siro"
La prima pagina de La Stampa: "Cuore Spalletti, 'convoca' anche Ferramosca e Neri"... La prima pagina de La Stampa: "Cuore Spalletti, 'convoca' anche Ferramosca e Neri"
Napoli, missione Supercoppa. Il Mattino: "Domani semifinale col Milan. Incognita... Napoli, missione Supercoppa. Il Mattino: "Domani semifinale col Milan. Incognita Lukaku"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 dicembre
2 Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
3 Frattesi e colpi a zero. Tuttosport in apertura sul calciomercato Juve: "Svolta al centro"
4 Enrico Lotito al Nasdaq: "Per la Lazio questo momento va ben oltre il valore simbolico"
5 Gyokeres come Isak: tanta spesa, poca resa. E nelle gerarchie rischia di scivolare ancora
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Dumfries si opera e Luis Henrique non può bastare. Inter sul mercato: i nomi sul tavolo
Immagine top news n.1 Inter, Dumfries sotto i ferri: intervento di stabilizzazione della caviglia. La nota ufficiale
Immagine top news n.2 Donnarumma Miglior Portiere FIFA 2025: "Vincere col PSG momento unico"
Immagine top news n.3 Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Immagine top news n.4 Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
Immagine top news n.5 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine top news n.6 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.7 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.2 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.3 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.4 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lucchesi sulla Fiorentina: "Proprietà poco presente, situazione davvero pericolosa"
Immagine news Serie A n.2 Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Immagine news Serie A n.3 Roma, quale l'obiettivo più concreto ora? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bazzani sulla Supercoppa: "Inter in leggero vantaggio sul Bologna. Milan e Napoli, tanti assenti"
Immagine news Serie A n.2 Cagliari in preparazione per il match contro il Pisa e con uno sguardo sul mercato
Immagine news Serie A n.3 Domani a Riad in campo Napoli-Milan, Gianluca Galliani: "Sarà una gara di scacchi"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, prima di Natale si parlerà di Yildiz. Perché servono anche certezze
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, come agirà Palladino in difesa tra infortuni e Coppa d'Africa?
Immagine news Serie A n.6 Un turno di “sosta” per il Parma: si punta al recupero di Delprato e Circati
Serie B
Immagine news Serie B n.1 7 gol su 15: quanto pesa Massimo Coda sulla Sampdoria
Immagine news Serie B n.2 Paparesta: "In Bari-Pescara 700-800 persone al San Nicola, ai miei tempi era diverso"
Immagine news Serie B n.3 La Sampdoria guarda agli esuberi di Serie A per gennaio: occhi in casa Parma e Lecce
Immagine news Serie B n.4 Avellino, riecco Favilli: l'attaccante è tornato in città. Ecco quando sarà a disposizione
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica marcatori dopo 16 giornate: Pohjanpalo guida, Coda resiste
Immagine news Serie B n.6 Assemblea Lega B, approvato il bilancio di esercizio 2024/25
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Canotto segna un gol "alla Cassano"
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Bruzzaniti non si ferma più
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, Messaggi alle dirette concorrenti
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Boci: "Sentivamo di avere la gara in mano e che prima o poi l’avremmo sbloccata"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Ferrari: "Che soddisfazione aver raggiunto 100 gol con questa maglia"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, il ritorno di Caponi. Il presidente Milozzi: "E' una bandiera granata"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve per i quarti di finale, Roma per l'onore. L'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Mercato? La società si sta muovendo. Obiettivo rinforzare la rosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Pinto prima del Man United: "Qui non ci sono segreti, mi sento a casa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi prima del Man United: "Sarà dura, ma motivazioni altissime"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Baldi: "Non siamo state abbastanza cattive. E in Europa queste cose si pagano"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?