Supercoppa, il Corsera apre su Hojlund, Pulisic, Lautaro e Orsolini: "Stelle nel deserto"

La prima pagina sportiva lanciata oggi in edicola dal Corriere della Sera si focalizza sulla Supercoppa Italiana in programma nei prossimi giorni in Arabia Saudita e su quattro giocatori che proveranno a lanciare Napoli, Milan, Inter e Bologna alla vittoria finale a suon di gol: Rasmus Hojlund, Christian Pulisic, Lautaro Martinez e Riccardo Orsolini. "I bomber assetati di gol, 4 stelle nel deserto - si legge nel titolo principale -. Attacco show da oltre 200 milioni: Hojlund, Pulisic, Lautaro e Orsolini, storie e intrecci. Supercoppa: la sfida è doppia, personale e di squadra. Ci sono loro al centro dell'attenzione".

Nel taglio alto spazio al pezzo scritto da Paolo Condò dal titolo "L'astuto Allegri semina trappole. Dialettica Chivu e i messaggi al suo interno", mentre nel taglio basso si parla di Denzel Dumfries e delle mosse dell'Inter sul mercato: "Dumfries operato alla caviglia: torna a marzo. L'Inter pensa a Norton-Cuffy e Touré".

Il comunicato dell'Inter.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. L'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane.