Furti nelle case dei giocatori, L'Unione Sarda: "Esposito e Luvumbo nel mirino dei rapinatori"
"Esposito e Luvumbo nel mirino dei rapinatori" scrive quest'oggi L'Unione Sarda in prima pagina. Furto nelle abitazioni dei giocatori del Cagliari Sebastiano Esposito e Zito Luvumbo. Qualcuno si è introdotto nelle case dei calciatori portando via indumenti griffati e diversi oggetti di valore.
Il colpo, scoperto ieri mattina, è avvenuto in una palazzina nella zona residenziale di via Trento e viale Merello mentre i due rossoblù (Luvumbo in particolare da giorni ha raggiunto la propria nazionale per la Coppa d'Africa) e le rispettive famiglie erano fuori città.
Il bottino preciso è ancora da quantificare. Sul doppio furto indaga la polizia. Una volta scoperta l’incursione é stato dato l’allarme e sul posto sono arrivate le pattuglie delle volanti con il successivo sopralluogo degli esperti della Scientifica a caccia di tracce lasciate dai ladri (perché ad agire sarebbero state più persone).
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.