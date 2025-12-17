Furti nelle case dei giocatori, L'Unione Sarda: "Esposito e Luvumbo nel mirino dei rapinatori"

"Esposito e Luvumbo nel mirino dei rapinatori" scrive quest'oggi L'Unione Sarda in prima pagina. Furto nelle abitazioni dei giocatori del Cagliari Sebastiano Esposito e Zito Luvumbo. Qualcuno si è introdotto nelle case dei calciatori portando via indumenti griffati e diversi oggetti di valore.

Il colpo, scoperto ieri mattina, è avvenuto in una palazzina nella zona residenziale di via Trento e viale Merello mentre i due rossoblù (Luvumbo in particolare da giorni ha raggiunto la propria nazionale per la Coppa d'Africa) e le rispettive famiglie erano fuori città.

Il bottino preciso è ancora da quantificare. Sul doppio furto indaga la polizia. Una volta scoperta l’incursione é stato dato l’allarme e sul posto sono arrivate le pattuglie delle volanti con il successivo sopralluogo degli esperti della Scientifica a caccia di tracce lasciate dai ladri (perché ad agire sarebbero state più persone).