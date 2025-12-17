Il Bologna a Riad. Corriere di Bologna: "Comincia la missione Supercoppa"
"Il Bologna a Riad. Comincia la missione Supercoppa" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina quest'oggi. Il Bologna di Vincenzo Italiano è arrivato a Riad, in Arabia Saudita: sul volo anche i dirigenti rossoblù al gran completo.
Oggi il primo allenamento per la Supercoppa italiana, venerdì alle 20 la semifinale contro l'Inter: all'Al-Awwal Park ci saranno anche 500 tifosi bolognesi. Chi vince il trofeo incasserà 11 milioni di euro.
