Affari e intimidazioni. La Repubblica Milano: "Ricostruita la scalata dei narco-ultrà a San Siro"

"Affari e intimidazioni. Ricostruita la scalata dei narco-ultrà a San Siro" scrive quest'oggi La Repubblica Milano in apertura. Violenze, intimidazioni, pestaggi. Per spartirsi i "profitti" e assicurare i "guadagni" alla Curva, "superiori ai 100 mila euro l'anno" solo per gli ultrà del Milan. E quelli dell'Inter, per i quali è stata riconosciuta l'aggravante mafiosa, non erano da meno.

Un business descritto dalla giudice Rossana Mongiardo, nelle motivazioni della sentenza con la quale ha condannato a dieci anni di carcere Luca Lucci, ex capo della tifoseria rossonera, e Andrea Beretta, ex leader di quella nerazzurra. Quasi 300 pagine che ricostruiscono come il tifo violento aveva conquistato San Siro.

L'inchiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra, con la squadra Mobile della Questura e la Gdf, aveva portato a giugno a 16 verdetti e novant'anni di carcere. Oggi i regni comandati dagli ultras non esistono più. La parola d'ordine dettata dalla questura, d'intesa con procura e club, è stata una: rinnovamento.