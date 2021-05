L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve o Napoli, Allegri decidi!"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Juve o Napoli, Allegri decidi!". Il terremoto delle panchine prenderà vita appena terminato il campionato, con Allegri oggetto del desiderio di Juventus e Napoli, con il Real Madrid ancora alla finestra, nel caso in cui salutasse Zidane. Poi Gattuso, De Zerbi, Juric e persino Conte. Senza dimenticare Spalletti e Sarri: un rimescolamento di tecnici che potrebbe prendere il via a stretto giro di posta. E anche Pioli rischia in caso di mancata Champions.

Mancini: "Resto qui per vincere" - E' arrivata la firma sul rinnovo di Roberto Mancini, che resterà commissario tecnico fino al 2026. Il tecnico sposa la nazionale, per 4 milioni l'anno. E tra i convocati spunta il nome di Giacomo Raspadori, alla prima chiamata.

E CR7 riporta a casa le sue auto di lusso - Domani andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta, ma nella giornata di ieri un video ha infuocato le voci di mercato: Cristiano Ronaldo starebbe trasferendo le sue auto di lusso. Un indizio di un imminente trasferimento?