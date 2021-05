L'apertura di QS su Vlahovic e la Fiorentina: "Ricominciamo da King Dusan"

"Ricominciamo da King Dusan". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. La Fiorentina ha pareggiato 0-0 ieri sera in quel di Crotone chiudendo così il suo campionato. I viola adesso dovranno ripartire dalla prossima stagione con un nuovo tecnico e con un piano per il futuro che deve avere come perno centrale Dusan Vlahovic.

Lotta Champions - Ultimo turno di campionato emozionantissimo questa sera. Tre squadre si contenderanno due posti nella prossima Champions League: Milan, Napoli e Juventus. Questo il titolo in prima pagina del quotidiano: "Volata finale. Juve disperata, Milan e Napoli basta vincere".