L'apertura di QS sulla vittoria della Fiorentina: "Tre punti scaccia crisi"

vedi letture

"Tre punti scaccia crisi". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Nel match del sabato sera la Fiorentina ha conquistato una vittoria importante superando 2-1 il Crotone. Decisive per la formzione di Cesare Prandelli le reti di Bonaventura e Vlahovic arrivate nella prima frazione di gara. Nella ripresa ha riaperto il match invece Simy.

Cade il Milan, grande Atalanta - Successo roboante invece alle 18 per l'Atalanta che grazie ai gol di Romero, Ilicic e Zapata ha espugnato San Siro travolgendo il Milan per 3-0. I rossoneri di Stefano Pioli però chiudono comunque il girone di andata in vetta alla classifica. Questo il titolo in taglio basso: "Atalanta da sogno. Il Milan crolla ma resta primo".

Pari Inter - "L'Inter fermata e Udine non ne approfitta. Conte espulso". Questo il titolo dedicato alla formazione nerazzurra che non ha saputo sfruttare il ko del Milan pareggiando 0-0 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Finale concitato con i nerazzurri nervosi. Da segnalare i cartellini rossi per il tecnico Conte e per Oriali.

Vince la Roma - Successo casalingo per la Roma che ha dato un calcio alla crisi. I giallorossi di Paulo Fonseca hanno avuto la meglio per 4-3 sullo Spezia al termine di una partita combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte. Alla fine ha deciso la sfida una rete di Lorenzo Pellegrini in pieno recupero. Questo il titolo: "La Roma vince in extremis. Dzeko escluso ora andrà via".

La Juve all'ora di pranzo - "Juve a pranzo col Bologna. Pirlo spera di tornare a -7". Alle 12.30 sarà il turno della Juventus. I bianconeri di Andrea Pirlo scenderanno in campo fra le mura amiche contro il Bologna per chiudere il loro girone di andata e accorciare sulle prime posizioni.