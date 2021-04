L'apertura di Tuttosport: "Conte -13. Pirlo 12 rimpianti"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il conto alla rovescia per lo scudetto dell'Inter: "Conte -13. Pirlo 12 rimpianti". Vittoria sofferta per l'Inter sul Cagliari, con la rete di Darmian arrivata solo nel finale. Tre punti che avvicinano ulteriormente i nerazzurri al titolo: mancano 13 punti per la matematica. Per la Juventus è arrivata una vittoria per 3 a 1 sul Genoa, ma sono ben 12 i punti gettati dai bianconeri contro squadre di bassa classifica, punti che avrebbero rimesso i ragazzi di Pirlo il lizza per il campionato.

Rosso a Ibra, ricorso pronto - L'espulsione di sabato a Parma non è andata giù ad Ibrahimovic e alla dirigenza del Milan, che ancora prima che il Giudice Sportivo si pronunci ha pronto il ricorso. Probabilmente si è trattato di un malinteso tra il giocatore ed il direttore di gara, ma è difficile che Maresca possa fare retromarcia rispetto a quello che ha capito e di conseguenza scritto nel referto.

Irriducibile Dea, e ora la Juve - Nella gara di ieri sera, l'Atalanta ha superato per 3 a 2 la Fiorentina. grazie ad una doppietta di Zapata ed alla marcatura su rigore di Ilicic, restando così in piena corsa per un posto nell'Europa che conta. E nel prossimo turno gli orobici ospiteranno la Juventus, in quello che si profila già essere un match da dentro o fuori. Cinque squadre per tre posti in Champions, con il primo già assegnato all'Inter: sarà bagarre fino all'ultima giornata.