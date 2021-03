L'apertura di Tuttosport: "Juve, non è finita"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Juve, non è finita". Stasera il match con lo Spezia e Andrea Pirlo non molla: "Questa squadra può farcela, continuo a parlare di Scudetto perché abbiamo lo spirito giusto". Alle 20.45 allo Stadium la sfida valida per la venticinquesima giornata, con la Juventus chiamata all'immediato riscatto dopo la prova opaca di Verona.

Toro, non ti muovere - Taglio alto dedicato al Torino, sempre alle prese con la delicata situazione legata al Covid. Dall'Asl arriva il monito: "Non partite per Roma". mentre la Lega Calcio ancora non rinvia la gara. Ed il presidente Dal Pino commenta: "Su Lazio-Torino pesa la sentenza del Collegio di Garanzia su Juventus-Torino".

Milan, out Ibra e Calha - Doppia tegola per il Milan di Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic ha riportato una lesione di primo grado, che lo terrà fuori per almeno una ventina di giorni, mentre il trequartista turco un edema ai flessori con tempistiche da definire.