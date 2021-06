L'apertura di Tuttosport: "Pjanic chiama Allegri"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre stamane in prima pagina con il titolo: "Pjanic chiama Allegri". Il bosniaco, deluso dall'esperienza al Barcellona, ha contattato il tecnico chiedendogli di farlo tornare alla Juve. Max è favore all'ipotesi, ma bisognerà trovare la giusta formula per l'operazione. Potrebbe tornare in prestito.



Under 21, che beffa! - Finisce ai quarti dell'Europeo l'avventura degli azzurrini, irriducibili e capaci di rimontare fino al 3 a 3 nei tempi regolamentari. Poi in apertura di supplementari l'espulsione di Lovato ed il Portogallo trova due reti che chiudono il match.

Inter, virata a sinistra con Kostic - Anche se in casa nerazzurra partirà Hakimi, il rinforzo arriverà sulla corsia mancina, con Kostic, esterno classe 1992 dell'Eintracht Francoforte, che diventa uno dei primi nomi sulla lista.