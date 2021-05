L'apertura di Tuttosport sull'Inter: "I più forti!"

Inter che vince lo scudetto con quattro turni di anticipo e Tuttosport che titola: "I più forti". "Onore all'Inter campione d'Italia", si legge nel sottotitolo. Atalanta e Sassuolo pareggiano nel pomeriggio di ieri, e così l'Inter di Conte diventa campione d'Italia quando alla fine del campionato mancano quattro giornate.

Juve, meno male che Ronaldo c'è - Ha rischiato grosso la Juventus, che a pochi minuti dal novantesimo perdeva uno a zero sul campo dell'Udinese. Poi una doppietta di Ronaldo, prima su rigore e poi di testa, ha regalato i tre punti e la seconda posizione, in compagnia di Milan e Atalanta, ad Andrea Pirlo. Ora tre squadre appaiate in classifica, con il Napoli quinto ma distante due punti.

Toro, vinci per gli eroi di Superga - Stasera alle 20.45 il Torino ospiterà il Parma per chiudere la trentaquattresima giornata di Serie A. Un match fondamentale per i granata, che potrebbero allungare sul terzultimo posto e mettere un altro mattone importante in chiave salvezza. Il tutto alla vigilia del 4 maggio, ricorrenza della tragedia di Superga.