L'estate calda di Suning. Tuttosport: "Maglia squamata, Oaktree e ora Socios.com"

"Maglia squamata, Oaktree e ora Socios.com", scrive stamane Tuttosport sull'Inter. E' un'estate di cambiamenti quella nerazzurra, con i giocatori che ieri hanno preso visione della nuova maglia: squamata, con piccoli rombi luccicanti di tonalità azzurra, blu e nera al posto delle classiche strisce verticali. Ora attende di essere completata con i nomi degli sponsor: al momento l'unico sicuro è Lenovo, sarà sulla schiena dei calciatori. Il nuovo sponsor principale dovrebbe essere Socios.com, leader nel campo delle criptovalute. Ma la trattativa non è chiusa: ci sarebbero altre aziende in corsa per prendere il posto di Pirelli. Zhang voleva uno sponsor da 30/35 milioni e Pirelli arrivava solo a 15. Ma Socios.com non dovrebbe superare i 20.

Poi la novità del logo sulla maglia, presentato la scorsa primavera, e l'ingresso di Oaktree nel ruolo di maxi-finanziatore: un'estate di cambiamenti nerazzurri.