L'Italia ci crede. Il Mattino: "Divertirsi in campo per raggiungere la vittoria"

"Divertirsi in campo per raggiungere la vittoria", titola stamane Il Mattino. L'Italia ci crede, alla vigilia della finale con l'Inghilterra il CT Mancini prosegue con la sua filosofia, vuole una squadra che continui a divertirsi per raggiungere l'obiettivo della vittoria. E' lui l'artefice numero uno di questa scalata fantastica dell'Italia, che non si qualificò per l'ultimo Mondiale e che domani giocherà una finale di un Europeo. "Ci credevo, perché credo sempre nelle cose positive. Ma sono stati bravi loro a crederci fin dall'inizio", spiega Mancini.