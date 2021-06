L'Italia Rock. Corriere della Sera: "Mancini leader con una missione, arrivare a Wembley"

"Mancini leader con una missione, arrivare a Wembley" scrive il Corriere della Sera oggi in edicola. L'Italia si avvicina al grande appuntamento con tante certezze, frutto di 3 anni di lavoro con Roberto Mancini, il grande leader degli azzurri. Il c.t. ha dato un'identità alla squadra, che è cresciuta in fretta ed è collaudata. Non sappiamo cosa accadrà contro le big ma è arrivata una grande vittoria contro l'Olanda, in casa sua, e inoltre la Nazionale ha sempre messo sotto quasi tutte le rivali, medie e piccole. Mancano centimetri ed esperienza (solo Jorginho ed Emerson Palmieri hanno vinto qualcosa in Europa) ma c'è Mancini, che ha scelto una strada diversa rispetto a Conte, ad esempio: una sola seduta d'allenamento e molti sorrisi. La missione è chiara: arrivare a Wembley.