La corsa del Brescia verso la A si interrompe, il Cittadella ci crede ancora: le aperture

Si è giocato il 1° turno dei playoff di Serie B, aperto dal confronto tra Cittadella e Brescia, che ha premiato i veneti: vittoria sulla truppa lombarda, e semifinale conquistata, contro un'altra lombarda, il Monza. Doppio appuntamento stavolta, con la semifinale che, a differenza del primo confronto, sarà andata e ritorno.

"Il Cittadella imbriglia un Brescia spuntato: c’è il sigillo di Proia", così La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "Lo specialista sa come si fa e comincia nel modo migliore il suo quinto playoff di fila: il Cittadella di Venturato salta il Brescia e si prepara alla sfida col Monza, lunedì ancora in casa. Giusto così. Elogio del calcio organizzato di una squadra che palleggia e spreca pochissimo, che fa la partita senza rischiare più di tanto. Il Brescia devastante dell’ultimo mese s’incarta e non capisce come uscire dall’intelligente ragnatela dell’avversario. Appuntamento con la A rinviato, e non serve consolarsi con la straordinaria media di Clotet: 34 punti in 17 partite prima di ieri. Tutto inutile, per andare avanti serviva la partita perfetta. Non è successo".

Il Corriere dello Sport apre invece: "Venturato sistema Clotet E Proia avverte Balotelli". Sulla gara: "Sarà il Cittadella ad affrontare il Monza nella semifinale-promozione. I veneti passano il turno con un gol di testa di Proia ma grazie soprattutto a una prova di maturità. Difesa solida, fraseggio preciso e cinismo sotto porta fanno la differenza su un Brescia grintoso, in grado di rimanere in gioco fino alla fine ma incapace di incidere. La strada delle rondinelle, costrette a rinunciare a capitan Bisoli durante il riscaldamento, parte in salita. [...] È infatti proprio di Rosafio, lanciato sulla sinistra da un filtrante di Branca, il cross per la rete del vantaggio di Proia nel finale di frazione".

Infine Tuttosport, "Il Cittadella si regala il Monza, deludente il Brescia di Clotet", che prosegue: "Al Cittadella sarebbe stato sufficiente il pareggio ma ha voluto fare le cose in grande. La squadra di Venturato ha battuto il Brescia rifacendosi della semifinale persa nel 2010 ed è volata in semifinale dei playoff dove l’aspetta il Monza. I veneti hanno comandato una partita bloccata per quasi tutto il primo tempo e poi stappata dal gol di Proia sul quale il Cittadella (cinque volte ai playoff negli ultimi cinque anni) ha costruito la propria vittoria concedendo soltanto le briciole al Brescia. Deludenti i lombardi che avrebbero dovuto produrre molto di più visto che per passare il turno avevano una sola possibilità: vincere. Hanno cominciato con buon piglio ma poi sono finiti nella tela avversaria uscendone soltanto nelle battute finali, quelle della disperazione".

Spazio alla stampa locale, fronte veneto, con il Corriere del Veneto - ed. Padova e Rovigo che apre così: "Cittadella, ora tocca a Balotelli". Sul match: "Missione compiuta. Il Cittadella batte il Brescia 1-0 e conquista la semifinale playoff con una prestazione davvero superba, soprattutto nella ripresa. Decide una gemma di Proia, che al 40’ del primo tempo sfrutta un invito a nozze di Rosafio con un gran colpo di testa".

Aggiunge Il Gazzettino - ed. Padova: "Proia, che stacco: il Cittadella vola in semifinale". "Il Cittadella scrive un'altra pagina indelebile della sua storia, elimina il Brescia nel turno preliminare dei playoff con una splendida inzuccata di Proia e si prepara ad affrontare il Monza di Balotelli e Boateng in semifinale: andata lunedì prossimo al Tombolato, il ritorno giovedì. Questa volta sono i brianzoli, terzi in classifica, ad avere il vantaggio dei due risultati, ma questo cittadella non si deve porre limiti", la chiosa.

Così, invece, Il Mattino di Padova: "Citta immenso, è semifinale! Brescia battuto, ora il Monza". Nel dettaglio: "Il Cittadella è in semifinale playoff e ancora una volta culla la speranza di giocarsi la promozione in Serie A. Ha superato in partita secca il primo turno degli spareggi e ora la sua scalata alla montagna si fa durissima: lunedì 17, alle ore 18.30, sfiderà al Tombolato, nella semifinale d'andata, il Monza di Balotelli e Boateng, per poi rendere visita ai brianzoli giovedì 20, alle ore 20.45, all'U-Power Stadium, in occasione della gara di ritorno. Dovrà vincere almeno una delle due partite per approdare in finale. Compito improbo, ma a questo Citta nulla è precluso".

Fronte lombardo, ecco BresciaOggi, "Brescia, la Cittadella rimane stregata. Ed è la fine del sogno", che spiega: "Fine del sogno. Sarà Serie B anche nella prossima stagione, la numero 63 nella storia del Brescia che, dunque, rimane nel suo habitat naturale. La Cittadella veneta rimane stregata: 2 sconfitte su 2 e zero gol fatti al Tombolato in 2 serate invernali in tutto tranne che per il calendario. Si è giocato il 4 ottobre e ieri, 13 maggio, ma le temperature erano rigidissime. E in entrambe le serate, nel cuore dei bresciani, solo ghiaccio alla fine".

"Il Brescia al capolinea: il sogno sfuma subito", infine, la prima pagina del Giornale di Brescia.