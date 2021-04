La Roma sfida il Torino. Il Romanista: "Come in Europa"

"Come in Europa", questo il titolo de Il Romanista in edicola oggi. Il quotidiano dedicato ai giallorossi evidenzia l'importanza della sfida contro il Torino: "Dopo la gioia per la semifinale di coppa, oggi pomeriggio torna il campionato. Non sarà facile contro i granata, ma il calendario e la classifica impongono solo una cosa: vincere".