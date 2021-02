La Samp non convince ma vince. Il Secolo XIX: "Prova grigia e fortunata dei blucerchiati"

"Prova grigia e fortunata dei blucerchiati", titola stamane Il Secolo XIX. Non convince ma vince e questo è ciò che conta. 30 punti in 22 giornate, in piena corsa per l'ottavo posto. Un'altra prova grigia della Sampdoria, come quella contro il Benevento, e lo stesso Ranieri riconosce come sia stata una prova "fortunata", ma ancora una volta sono stati decisivi i cambi, che hanno da subito inciso sulla partita. Decisivi i veterani Quagliarella e Candreva: gol e assist. Ma arrivati a quota 30 Ranieri non cambia disco: per eventuali ambizioni bisogna aspettare di essere sopra quota 40.