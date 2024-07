Lazio, per il ds Fabiani adesso due priorità: la necessità e il sogno

C'è anche spazio per il mercato della Lazio quest'oggi sulle colonne del Messaggero. A Formello sembra essere tornata la quiete, dopo i tre acquisti in rapida successione di Tchaouna, Noslin e Dele-Bishiru, fatti per sopperire alle partenze di Felipe Anderson, Luis Alberto e Kamada. Adesso sulla lista del ds Fabiani mancano all'appello due caselle: una necessità e un sogno.

La prima, la necessità, riguarda il terzino sinistro, carenza ormai storica per la Lazio scrive il quotidiano. L'obiettivo è trovare un profilo che possa alternarsi a Luca Pellegrini e permetta a Marusic di tornare nella sua posizione più congeniale. Il nome che rimbalza da qualche giorno è Cabal del Verona, che non sembra però essere più una priorità assoluta. Ci sono poi i nomi di Nuno Tavares, Archie Brown e Javi Lopez dell'Alaves. Per quanto riguarda invece il sogno, questo corrisponde a Mason Greenwood. L'inglese rappresenterebbe la ciliegina sulla torta per la Lazio, che sta aspettando una risposta dal Manchester United, il cui obiettivo è quello di scatenare una vera e propria asta.