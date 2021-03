Lazio-Torino, è scontro totale. Il Messaggero: "Si rischia la paralisi del campionato"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio a Lazio-Torino con questo titolo: "Si rischia la paralisi del campionato". Si va verso un nuovo caso Juve-Napoli che ha creato un precedente e quindi, verosimilmente, ci si comporterà in maniera analoga. La Lega di A ha cercato di spostare la partita di un giorno, ma è risultato impossibile perché sabato ci sarà Juventus-Lazio che non potrà essere rinviata causa impegno Champions dei bianconeri. Il rischio di paralisi del campionato è più che concreto con la Lega spaccata in due insieme anche alla Figc sulla possibilità che il Torino possa o meno chiedere un altro rinvio sulla base della posizione dell'Asl: il protocollo fa acqua senza un gentlement agreement fra presidenti.