Le aperture inglesi - City ai quarti di Champions. Abramovich prepara l'assalto a Haaland

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 17 marzo 2021.

Metro

"Four-some feat is still on for City"

Il Manchester City replica il risultato dell'andata contro il Borussia Monchengladbach alla Puskas Arena e vola ai quarti di Champions League. Intanto Tuchel avverte i suoi centravanti: è il momento di tornare a segnare.

Daily Mail

"Il City si qualifica dopo una prodezza di Kevin"

Nel due a zero che ha consentito al City di volare ai quarti di Champions League spicca lo splendido gol di Kevin De Bruyne, che ha aperto le danze contro il Gladbach con un sinistro secco da fuori area che non ha lasciato scampo a Sommer.

Mirror

"City show tons of fource"

Il gioco di parole nel titolo richiama lo score tra andata e ritorno (4-0) che ha consentito al City di passare il turno in Champions League. Intanto Abramovich prepara l'assalto a Haaland: è lui l'obiettivo numero uno per il Chelsea.