Le aperture inglesi - La carica di Grealish verso l'Ucraina: "Il nostro attacco fa paura"

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 2 luglio 2021.

Mirror

"We're so good, it's scary"

Domani l'Inghilterra affronta l'Ucraina a Roma: tutta la carica di Jack Grealish, sicuro di poter "terrorizzare" qualunque avversario insieme a Sancho, Rashford, Sterling, Foden e Saka.

The Sun

"They all want a pizza us"

