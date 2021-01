Le aperture inglesi - Liverpool a secco per la terza volta di fila. Ozil lascia l'Arsenal

Di seguito le aperture in Inghilterra di oggi, lunedì 18 gennaio:

Mirror Sport

"Sempre più giù"

Sprofonda il Liverpool, ora al quarto posto, dopo la terza partita di fila senza segnare reti. E ora Jurgen Klopp ammette che dovranno lottare duramente per centrare uno slot Champions.

"Ozil termina il suo incubo Arsenal"

Mesut Ozil cambierà finalmente squadra e potrà tornare a giocare. Dopo mesi in cui ha fatto parlare di sè solo fuori dal campo è arrivato il via libera al suo trasferimento in Turchia.

I Sport

"Vantaggio City"

C'è qualcosa che la squadra di Guardiola sfrutta come vantaggio importante su tutte le rivali: la porta inviolata. Difficilmente chi gioca contro i ragazzi di Guardiola riesce a trovare la via della rete, e con la qualità dei citizens una rete davanti la trovano sempre. Il risultato è presto detto: City che con una gara in meno è a due lunghezze dalla testa.

Daily Express

"Senza paura"

Il Liverpool non riesce più a trovare la via della rete. Tre gare consecutive in cui resta a secco ed ora i reds rischiano di scivolare fuori dalla zona Champions, come ammesso dal tecnico Jurgen Klopp.