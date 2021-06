Le aperture inglesi - Polemiche sui convocati di Southgate. Ancelotti lascia l'Everton

vedi letture

Di seguito le aperture inglesi di oggi, mercoledì 2 giugno:

The Daily Telegraph

"Southgate sceglie una squadra difensiva"

Sono ben quattro gli esterni bassi convocati dal CT Southgate per l'Europeo dell'Inghilterra. Ma soprattutto ben dieci i difensori nella lista dei 26, con soli cinque centrocampisti presenti. Restano in lista Maguire ed Henderson, alle prese con problemi fisici e difficilmente recuperabili per la prima giornata.

"Ancelotti lascia l'Everton"

Carlo Ancelotti fa il suo ritorno al Real Madrid e lascia la panchina dell'Everton, con cui aveva un contratto in essere fino al 2023. Una scelta importante per il tecnico di Reggiolo, che non ha potuto dire di no al Real Madrid.

The Guardian

"Southgate ammette i dubbi su Maguire"

Harry Maguire rientra nella lista dei 26 convocati dal CT inglese, ma difficilmente riuscirà a prendere parte alle gare del girone: potrebbe rientrare in gioco per la fase ad eliminazione diretta.

Star Sport

"Quattro-quattro-due"

Pochi dubbi sul modulo che adotterà l'Inghilterra ai prossimi Europei. Le scelte del CT, con ben quattro esterni bassi di piede destro e pochissimi centrocampisti centrali fanno intendere l'intenzione di schierarsi con un compatto 4-4-2.