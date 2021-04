Le aperture portoghesi - Benfica-Sporting, duello per Vinagre. Vlachodimos chiede la cessione

Le aperture portoghesi di oggi, venerdì 2 aprile 2021.

A Bola

"Derby per Vinagre"

Lo Sporting si inserisce nella corsa per l'esterno sinistro, da tempo inseguito dal Benfica. Il classe '99 del Famalicao, in prestito dal Wolverhampton, è in cima alla lista dei Leoes per sostituire Nuno Mendes.

Record

"Ody parte a loica"

Vlachodimos, vice di Helto Leite al Benfica, è stufo di sedere in panchina e chiede la cessione: "Sono pronto per andare avanti: è qualcosa che voglio subito", ha dichiarato.