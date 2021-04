Le aperture portoghesi - Seferovic-Darwin: gli assi del Benfica per il 2° posto

Le aperture portoghesi di oggi, sabato 24 aprile 2021.

A Bola

"Come incastrare Paulinho?"

L'acquisto più oneroso nella storia dello Sporting al centro delle discussioni in Portogallo: l'attaccante divide i tifosi, ma il suo tecnico non rinuncia a lui. Il suo arrivo ha modificato lo stile di gioco dei Leoes, ma non tutti sono convinti che l'abbia migliorato.

Record

"La coppia per la Champions"

Jorge Jesus punta su Darwin e Seferovic per centrare il secondo posto con il Benfica. Lo svizzero è a sette gol dalla top-5 all-time degli stranieri del club, mentre l'uruguaiano è andato a segno nelle ultime due trasferte.