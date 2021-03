Le aperture portoghesi - Tutti difendono CR7. Screzi tra Benfica e Sporting Braga

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 30 marzo:

A Bola

"Continuano le polemiche"

L'ultima sfida tra Braga e Benfica ha segnato le stagioni di entrambe e così gli strascichi sono prolungati, con accuse da una e dall'altra parte. Clima teso anche durante la partita, quando erano volate parole grosse, ma pare che non sia tutto terminato al novantesimo, con polemiche che vanno ancora avanti, a distanza di una settimana.

"Non è Ronaldo il problema della Juventus"

In Portogallo ne sono certi: non è l'asso portoghese il problema della Juventus di quest'anno. A confermarlo sarebbero i numeri di CR7, tra gol, assist e minuti giocati.



Record

"Gli occhi del Benfica su Mineiro"

Si guarda già al mercato, e nel mirino del Benfica pare essere entrato il centrocampista del Gil Vicente Mineiro. Ma non solo le aquile sono sul giocatore: ci pensa anche il Braga.

"Ronaldo è un esempio"

Tutti difendono CR7, dopo la sfuriata per il mancato gol. Anche il CT difende il suo capitano: "Non è stato un bel gesto lanciare la fascia da capitano, ma era un momento di frustazione".