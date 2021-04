Le aperture spagnole - "Florentino Perez al Real fino al 2025. Barça, Neymar aspetta Messi?"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, stamani in edicola. Tra i temi più caldi, il sesto mandato di Florentino Perez quale presidente del Real Madrid, e il futuro di Neymar che potrebbe tornare al Barcellona.

Marca

"Florentino 2025".

Continua per altri quattro anni alla guida del Real Madrid poiché nessun altro candidato si è presentato. Il nuovo Bernabeu, la stabilità economica dopo la pandemia e un altro nuovo impulso sportivo con la firma di Mbappé e/o Haaland sono i suoi punti di propositi per il sesto mandato.

Sport

"Aguero si avvicina e Neymar preme".

Il Barcellona finalmente entra nell'asta. Il club blaugrana è ancora una volta interessato all'argentino e cercherà di convincerlo ad accettare una buona offerta per venire al Camp Nou. E Neymar ha rifiutato di rinnovare con il PSG: attende un movimento dal Barcellona per chiedere la sua partenza.

AS

"Florentino rinnova... e Zidane sogna con Anfield". Il presidente viene rieletto automaticamente fino al 2025 in quanto non sono pervenuti altri candidati. Il nuovo Bernabeu e Mbappé sono i suoi due grandi progetti. Il tecnico blanco spera di conquistare domani a Liverpool il passaggio in semifinale. La ricostruzione della difesa, la preoccupazione principale dell'allenatore.

Mundo Deportivo

"Puzzle Neymar".

Il brasiliano continua a non rinnovare con il PSG e in Francia credono che leghi il suo futuro a quello di Messi, che non ha ancora deciso. Il Barcellona vede il suo arrivo possibile solo se svincolato o con un baratto, e Dembélé sarebbe la merce di scambio.