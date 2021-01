Le aperture spagnole - Il Barça rimonta e va ai quarti. Il R. Madrid aspetta un segnale di Mbappé

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 28 gennaio 2021:

Marca

"Il Madrid attende un segnale"

Prima pagina ampiamente dominata dal mercato del Real Madrid con sempre il nome di Kylian Mbappé sullo sfondo. Il francese chiede tempo per prendere una decisione. I Blancos sperano di avere il via libera se il crack decidesse di non rinnovare con il PSG. La crisi economica genera incertezza nel giocatore.

As

"Odegaard: 'Qui c'è un grande progetto'"

Apertura della prima pagina che il quotidiano dedica all'ex calciatore del Real Madrid che è già dell'Arsenal. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "La Premier è il campionato più importante. Volevo assicurarmi che ci fosse un piano e che qui andasse tutto bene. Ceballos mi ha chiamato e mi ha detto solo cose buone del club".

Sport

"Remonatada... E ai quarti!"

Questa volta è il Barcellona a dominare la prima pagina del quotidiano. I blaugrana non sono stati fortunati ed hanno colpito tre pali, ma Koeman, con un triplo cambio, ha svegliato la squadra che ha ribaltato il Rayo Vallecano portandosi sul 2-1 grazie ai gol di Messi e De Jong accedendo così alle quarti di finale.

Mundo Deportivo

"Reazione"

Il quotidiano in edicola dedica l'apertura della prima pagina al Barcellona che ieri sera ha battuto per 2-1 il Rayo Vallecano in Coppa del Re. I gol di Messi e De Jong certificano la rimonta a Vallecas e l'accesso ai quarti di finale. I blaugrana accumulano occasioni e tre pali, ma è l'ingresso di Jordi Alba a rivitalizzarne il gioco subito dopo l'1-0 dei locali.