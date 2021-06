Le aperture spagnole - La Roja sfida la Croazia: "Se puede!", "Come una finale"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 28 giugno 2021.

Marca

"Si può!"

La Spagna cerca un posto nei quarti di finale. La Roja non è tra le prime otto dal 2012. Luis Enrique: "Ho la stessa fiducia dell'inizio". Probabile che scenda in campo lo stesso 11 che ha battuto la Slovacchia. Sarabia: "Chi pensa che la Croazia sia solo Modric sbaglia. Non cambieremo il nostro modo di giocare".

As

"Luis Enrique: 'Dobbiamo vincere: sì, sì o sì'"

Spagna e Croazia si giocano la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo. Il commissario tecnico de La Roja è sicuro ed avverte: "Il centrocampo sarà fondamentale".

Sport

"Prima finale"

La Spagna punta alla qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo contro la Croazia, vicecampione del mondo. Luis Enrique, tornato ad elogiare il blaugrana Pedri, conferma la squadra che ha ottenuto la vittoria con una goleada contro la Slovacchia.

Mundo Deportivo

"Come una finale"

Dopo aver recuperato il proprio DNA, la Spagna cerca i quarti a Copenhagen contro la finalista dei Mondiali. Luis Enrique non ha rivelato se confermerà in blocco la formazione dell'ultima partita per affrontare una Croazia con Modric, ma senza Perisic.