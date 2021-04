Le aperture spagnole - "Raiola incontra Barça e Real per Haaland. Il Dortmund vuole 150 milioni"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, stamani in edicola. Tra i temi più caldi, i summit di Raiola e il padre di Haaland con Barcellona e Real Madrid per l'eventuale trasferimento del giocatore.

Marca

"Madrid-Barcellona stanno già lottando per Haaland".

Doppietta del padre del norvegese e l'agente Raiola ieri: in mattinata il Barcellona e poi la capitale. Si sono incontrati con i rappresentanti delle due grandi del calcio spagnolo. Nonostante la difficoltà del costo dell'operazione, resta un messaggio: è già sul mercato.

AS

"La coppa più desiderata".

Athletic e Real Sociedad giocheranno la finale domani a La Cartuja. Entrambi i club non vincono il titolo da tre decenni. Non ci sarà pubblico.

Sport

"Show Haaland".

Il padre e il rappresentante dell'attaccante si sono incontrati con Barcellona e Madrid per negoziare la sua firma per questa estate. Il club blaugrana conferma il suo interesse, ritiene che il trasferimento sarebbe inferiore ai 150 milioni di euro e spera di convincere il giocatore.

Mundo Deportivo

"Asta Haaland".

Il padre e l'agente di Erling si sono incontrati ieri con Barcellona e Madrid per misurare il loro interesse a far firmare l'attaccante. Il "tour" proseguirà con i round inglesi e il Dortmund avverte che non lo lascerà andare quest'anno per meno di 150 "chili".