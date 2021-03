Le aperture spagnole - Real, frenata prima del derby. Golpe al Barça: arrestato Bartomeu

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 2 marzo 2021.

Marca

"Frenata (prima del derby)"

Spazio per il Real Madrid nell'apertura della prima pagina con il pareggio per 1-1 in casa contro la Real Sociedad. Buona prova dei Blancos che però cedono due punti alla squadra di Imanol Alguacil. Vinicius ha evitato la sconfitta nei minuti finali. Cambio tattico di Zidane che ha messo le ali ed ha pareggiato. Cinque punti dall'Atletico Madrid: al Wanda sarà una finale.

As

"Vinicius, il chiodo ardente"

Ancora Real Madrid in apertura di prima pagina dopo l'1-1 con la Real Sociedad. I Blancos salvano un punto all'89' con un gol del brasiliano. Gli ospiti hanno pagato l'essersi chiusi così tanto dopo il gol di Portu. La squadra di Zidane giocherà al Wanda cinque punti dietro l'Atletico Madrid.

Sport

"Bartomeu arrestato!"

Non poteva non finire in prima pagina la clamorosa notizia in casa Barcellona. L'ex presidente dei blaugrana è stato trattenuto dai Mossos per il "caso Barçagate". Ha passato la notte in prigione ed oggi testimonierà davanti al giudice.

Mundo Deportivo

"Golpe al Barça"

Trova ovviamente spazio in apertura la situazione che si sta vivendo in casa blaugrana. I Mossos hanno arrestato Josep Maria Bartomeu in relazione al caso di reti per presunta deviazione di fondi. Lui e il suo consigliere Jaume Masferrer hanno passato la notte alla stazione di polizia; Grau e Gomez-Ponti, rilasciati. Si prevede che oggi andranno in tribunale, mentre sono stati registrati anche gli uffici del club.