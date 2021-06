Le aperture spagnole - Real, S. Ramos lascia un vuoto. Barça, Koeman: "Faremo una grande squadra"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 18 giugno 2021.

Marca

"Il vuoto che lascia"

Sergio Ramos, ancora senza squadra, saluta il Real Madrid: "E' un arrivederci, tornerò. Ho lasciato l'anima, non ho mai voluto trasferirmi dai Blancos. Quando ho accettato l'offerta, il club mi ha detto che era scaduta".

As

"Sergio Ramos: 'E' un arrivederci, tornerò'"

Sergio Ramos saluta il Real Madrid in una cerimonia in cui chiarisce i motivi della sua partenza: "Non c'è nessun problema economico. Ho accettato l'offerta, ma mi hanno detto che era scaduta".

Sport

"Koeman: 'Faremo una grande squadra'"

L'allenatore del Barcellona è molto fiducioso in vista della prossima stagione: "Stiamo lavorando per avere una squadra competitiva e sono sicuro che saremo più forti dell'anno scorso. Messi deve finire al Barcellona, quindi speriamo che possano chiudere presto la loro trattativa per il rinnovo. Penso che si possa fare".

Mundo Deportivo

"Depay, gol e ottavi"

L'obiettivo dei blaugrana ha segnato il gol dell'1-0 su calcio di rigore e ha generato il 2-0, con Koeman che lo guardava dagli spalti. L'Olanda adesso è qualificata al turno successivo matematicamente come prima del girone.