Le aperture spagnole - Real su Pau Torres, Barça su Eric Garcia e Atletico su William Jose

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 5 gennaio 2021:

Marca

"Lettera ai Re Magi"

Il quotidiano in prima pagina fa il punto del mercato spagnolo. Pau Torres piace al Real Madrid che crede che il difensore centrale del Villarreal incarni il profilo per il futuro. Eric Garcia è l'obiettivo per questa sessione di mercato numero uno per il Barcellona. William Jose invece è nel mirino dell'Atletico Madrid che sta studiando il trasferimento per acquistare l'attaccante della Real Sociedad.

As

"Cinque anni di feliZidane"

Gioco di parole abbastanza comprensibile quello del quotidiano per celebrare il tecnico del Real Madrid che ha completato 5 anni da allenatore Blancos con il quale ha vinto titoli in una tappa interrotta solamente dagli otto mesi di Lopetegui e Solari.

Sport

"Mito Messi"

Il fuoriclasse argentino continua a battere record storici, dopo le sue 750 partite ufficiali da giocatore blaugrana. Leo, felice per il suo record a Barcellona: "È un orgoglio aver raggiunto questo numero di partite con la maglia del Barça".

Mundo Deportivo

"Un vero casino"

Titolo inequivocabile che spiega la situazione in casa Real Madrid con le Merengues che sostengono di aver già presentato un'offerta per il rinnovo di Sergio Ramos, ma con le persona vicine al giocatore che non sanno niente. Sarebbero due anni con una riduzione dello stipendio causa Covid, ma Pau Torres e Alaba sembrano seri candidati come ricambi.