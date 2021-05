Lotito apre il casting per la panchina. Il Corriere dello Sport: "Lazio, c'è anche Pirlo"

La Lazio deve individuare il dopo Inzaghi, ma ciò non sarà semplice. Secondo il Corriere dello Sport, Lotito e Tare ieri sera si sono ritrovati ed hanno dato via al casting considerando anche l'arrivo di Mourinho alla Roma che obbliga una scelta proporzionale alle aspettative. Il presidente aveva nei mesi scorsi già parlato con Gotti così come un altro nome buono è quello di Mihajlovic con Saputo che libererebbe Sinisa senza bisogno di indennizzi. E' disponibile Sarri, i cui costi sono alti anche se i bianconeri devono riconoscergli un indennizzo, è spuntato anche il nome di Mazzarri, una suggestione è rappresentata da Conceiçao e adesso tra le ipotesi c'è pure Pirlo. Lotito si guarda intorno dopo essere rimasto spiazzato e si rende conto come sul mercato ci sia anche Giampaolo, mentre dal Belgio è rimbalzato il nome di Van den Brom, tecnico del Genk. I tifosi della Lazio sono in fibrillazione, il presidente ha davanti un nuovo bivio.