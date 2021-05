Marani su Tuttosport: "Conte Leader alla Mourinho. Un allenatore-condottiero per i nerazzurri"

vedi letture

"Conte Leader alla Mourinho. Un allenatore-condottiero per i nerazzurri". Queste le parole di Matteo Marani su Tuttosport nell'edizione odierna. L'analisi continua ed è più approfondita nello spiegare come lo scudetto sia figlio dell'ossessione di Conte, colui che ha chiuso il ciclo della Juventus 10 anni dopo averlo aperto. Niente toglie i meriti ai nerazzurri, neppure l'assenza dei bianconeri di Pirlo o i limiti strutturali del Milan. Vive ogni cosa sulla pelle ed è riuscito a sudare ed esultare come i suoi giocatori. E' raro vedere uno che si faccia seguire così dai titolari e dai gregari. Forse solo Mourinho, ultimo a vincere un titolo con l'Inter. Conte misura anche i cespugli dell'erba ed ha compiuto un capolavoro tenendo insieme dei giocatori senza stipendio e motivandoli per la vittoria finale.