Massimo Mauro a Il Mattino: "Gattuso non doveva fare commenti su De Laurentiis"

Il telecronista ed opinionista Massimo Mauro, doppio ex della gara Napoli-Juventus ha parlato così del Napoli in un'intervista a Il Mattino: "Credo che il momento del Napoli sia una conseguenza dei difficili rapporti tra società e spogliatoio. Il presidente può fare quello che vuole. Però nella fase più delicata della stagione si è rotto qualcosa, bisognava scegliere un altro momento più opportuno per intervenire. Dopo quattordici mesi di convivenza penso che Rino abbiamo iniziato a conoscere De Laurentiis. Parliamo di due personaggi con forte personalità. Al posto di Gattuso non mi sarei mai lasciato andare così tanto nel post-partita. Ma lo comprendo e lo giustifico: l'adrenalina, la tensione, la delusione per i risultati. Pirlo? Ha dovuto fronteggiare parecchie situazioni negative a inizio stagione, mi pare che ne stai uscendo bene. Gattuso era partito meglio, poi si è ritrovato in un vortice di negatività".