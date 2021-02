Milan, l'analisi di Tuttosport: "Donnarumma e Calhanoglu, rinnovo o tracollo"

Ormai da mesi si parla dei rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma, due elementi fondamentali nella squadra di Pioli. Scrive Tuttosport nella sua analisi "Donnarumma e Calhanoglu, rinnovo o tracollo". Le voci dei 10 milioni chiesti da Raiola per il contratto di Gigio sono una quasi verità, ma l’agente italo-olandese sa bene che in periodo di Covid nessuno gli potrà mai offrire tutti quei soldi. Calhanoglu ne aveva chiesti 7 milioni, adesso scesi a 5, contro i 4 proposti dal Milan mentre a Gigio ne sono stati offerti 7,5 più bonus per 5 anni. Numeri importanti, che però non convincono gli entourage ma con un paradosso: i due calciatori hanno espresso a più riprese la volontà di proseguire la loro avventura con il Milan. Il club adesso deve fare una scelta sul come investire i propri soldi. La prima strada, che è quella primaria, è quella di voler trovare un accordo per trattenere i due calciatori a condizioni economiche sostenibili e che ridiano al Milan il potere sul cartellino. Ma è evidente che, per farlo, saranno necessari degli sforzi che potrebbero essere calmierati dall’ingresso di denari freschi in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Lo scenario è plausibile e percorribile oltre ad essere quello prefigurabile dall’ambiente milanista. Anche perché, nel caso in cui Donnarumma e Calhanoglu non dovessero rinnovare, il Milan si troverebbe con più problemi da affrontate. Il primo è di natura prettamente tecnica, poiché reperire sul mercato dei sostituti che siano all’altezza di questi due giocatori non è impresa facile. Inevitabilmente, con due ruoli così importanti scoperti, i profili che il Milan andrebbe a trattare potrebbero venire a costare tanto a livello di cartellino con il rischio che poi, come accaduto in passato, possano rimanere sul groppone qualora non dovessero rendere come aspettato. E nemmeno l’ottima area scouting potrebbe proporre dei profili che, almeno inizialmente, non abbassino il livello globale della rosa.