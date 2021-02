Milito alla Gazzetta dello Sport: "Inter, non snobbare la Coppa. Per noi fu l'inizio del Triplete"

"Inter, non snobbare la Coppa. Per noi fu l'inizio del Triplete", parole di Diego Milito a La Gazzetta dello Sport. Inter-Juventus a due settimane dalla vittoria in campionato: "I nerazzurri faranno bene a dimenticarsi quella partita", chiosa Milito che poi prosegue: "Le coppe non tolgono energie, questa è una semifinale. Siamo di fronte ad un trofeo che nessuno può snobbare. E poi, nel 2010, la Coppa Italia fu il primo trofeo vinto nel Triplete: ci diede la spinta e la fiducia per vincere campionato e Champions. Sicuramente eliminare la Juventus ed andare in finale darebbe maggiore forza alla corsa scudetto dell'Inter".

Quanto pesa Conte all'Inter? "L'Inter rispecchia perfettamente la sua mentalità e le sue idee. La squadra sta completando un processo di maturazione, si vede dalla sicurezza nei movimenti ormai memorizzati dai giocatori. Credo possa essere l'anno dell'Inter".