Morata infastidito dall'Atletico, vuole l'addio: atto terzo alla Juve possibile grazie a Kean

Nessuna rottura con l’Atlético Madrid, ma la consapevolezza di essere l'ultima ruota del carro ha cambiato prospettiva ad Alvaro Morata. "L'Atletico vuole prendere 8 attaccanti", le parole del bomber spagnolo amareggiato per la scarsa fiducia e considerazione che sente da parte del club - si legge nell'edizione odierna di Tuttosport - in vista della prossima stagione, così come il clima ostile avvertito dall’ambiente intorno a lui.

Inoltre l'aggressione verbale subita dalla moglie Alice in compagnia dei suoi due figli, Alessandro e Leonardo, di qualche mese fa mentre passeggiavano nel quartiere residenziale di Madrid con indosso la maglia della Juventus ha destato non poca preoccupazione nel giocatore spagnolo. E riacceso la lampadina per un addio non solo dalla capitale, ma proprio dalla Spagna.

E magari con direzione Torino, per quello che sarebbe il terzo ritorno in bianconero di Morata: al 31enne piace l'Italia e il club - riporta il quotidiano torinese -, conosce bene l'ambiente. Come instaurare l'affare con l'Atlético? Con la carta Moise Kean. Uno scambio tra i due attaccanti, con la clausola rescissoria di Morata fissata a 15 milioni e la valutazione del classe 2000 che oscilla tra i 15 e i 20 milioni.