Napoli, è fatta per Kim Min-jae. La Gazzetta: "Pronto a sbarcare in Italia, Spalletti lo aspetta"

vedi letture

L'erede di Koulibaly al Napoli sarà Kim Min-jae. L'operazione con il Fenerbache è fatta, Spalletti adesso lo aspetta in ritiro e scommette su di lui. E' un giocatore disciplinato e le sue grandi potenzialità, atletiche e tecniche, affascinano i tecnici. Come il tecnico del Napoli che non si è mai nascosto sottolineando che Kim "ha giocato in campionati differenti ma è un difensore da Napoli e da Champions". In campo è un duro mentre fuori ha il cuore d'oro: in Corea è ambasciatore dei piccoli disabili. Come Kalidou lo trovavi in giro per le strade di Napoli per aiutare i “fratelli meno fortunati”, senza cercare telecamere o pubblicità, anche Kim è uomo schivo ma capace di essere un benefattore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.