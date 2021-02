Napoli, La Gazzetta dello Sport: "Ira De Laurentiis, Gattuso si gioca tutto con Atalanta e Juve"

Si ferma il Napoli, k.o. sul campo del Genoa in serata. E la posizione di Rino Gattuso resta tutt'altro che stabile, secondo La Gazzetta dello Sport. "Napoli, ira De Laurentiis. Gattuso si gioca tutto contro Atalanta e Juve", si legge in prima pagina in merito al futuro dell'allenatore calabrese, già in discussione le scorse settimane.