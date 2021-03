Napoli, Insigne a vita. Il Mattino: "Trattativa ferma, ma le intenzioni sue e del club coincidono"

vedi letture

L'appuntamento è per quest'estate, ma Lorenzo Insigne sembra avere le idee piuttosto chiare: vuole rinnovare con il Napoli. Un prolungamento eventuale che - fa notare Il Mattino - significherebbe di fatto permanenza a vita in azzurro. Una trattativa vera e propria non è ancora iniziata, anche perché da Castel Volturno sanno che non c'è alcuna fretta. E le numerose offerte recapitate da club importanti in Italia e all'estero all'agente di Insigne sono state tutte rispedite al mittente. Va però detto che per il Napoli sarà difficile replicare le condizioni contrattuali di oggi: possibile dunque che il capitano degli azzurri debba rinunciare a qualcosa per il raggiungimento di un'intesa tra le parti.