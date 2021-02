Napoli-Juventus, Gazzetta dello Sport: "Un errore Di De Laurentiis non giocare l'andata"

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla sfida tra Napoli e Juve di stasera. "Un errore Di De Laurentiis non giocare l'andata" scrive il quotidiano. Sebastiano Vernazza analizza la gara di oggi, un contenitore di stranezza perché si gioca prima la gara di ritorno della gara di andata (rinviata per Covid e ancora senza data). "La versione ufficiale dice che il Napoli venne bloccato dalla “sua” Asl, ma ci prendiamo la libertà di pensare che sia stato un errore strategico di De Laurentiis. Il Napoli avrebbe fatto meglio a presentarsi a Torino, perché Pirlo era ancora nella sua fase tutta teoria e niente pratica, vagheggiava fluidità e superamento dei ruoli, la Juve brancolava nell’insicurezza, e nella giornata successiva avrebbe pareggiato a Crotone. Il Napoli aveva aperto il campionato con due vittorie consecutive, contro Parma e Genoa, stava per travolgere l’Atalanta (4-1) e si pensava che avrebbe corso per lo scudetto. Se avesse giocato quel giorno allo Stadium, chissà". Ora però, un girone dopo, la situazione sembra essere precipitata. La Juve ha vinto la Supercoppa, il Napoli è "precipitato nel vortice del toto-Gattuso: resta o non resta? L’altra stranezza è ambientale, le previsioni del tempo dicono che oggi a Napoli è previsto un freddo intenso. Pioggia, temperatura molto bassa, vento forte e gelido da nordest: un tempo distopico al Maradona, il via libera a una partita straniante?".