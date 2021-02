Napoli, niente ultimatum per Gattuso. Il Mattino: De Laurentiis non fa salti nel buio"

Il Mattino definisce tre giorni di tregenda, quelli di Rino Gattuso. Dalla notte maledetta con lo Spezia a quest'altra malanotte di Genova. La sua panchina resta salda, anche perché De Laurentiis non ne fa salti nel vuoto. Il presidente è preoccupato per la classifica, non certo per il suo tecnico. Si fida di lui: ha iniziato all'improvviso ad avere più di qualche dubbio sulla sua permanenza anche il prossimo anno ma non adesso. In queste ore ha scambiato una serie di messaggi col suo allenatore e col suo staff dirigenziale per ribadire il suo stato d'animo tendente al sereno e cercare di tenere l'ambiente calmo dopo il bruciante e ingiusto ko di Marassi. Non ci sono scadenze come sulle buste di latte per ringhio, né in caso di eliminazione da parte dell'Atalanta né in caso di sconfitta con la Juventus. Non ci sono trattative in corso per un sostituto per il presente.