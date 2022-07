Napoli, Solbakken pista concreta. Il mattino: "In uscita Politano"

vedi letture

Corsa a due tra Napoli e Roma per l'esterno norvegese Solbakken. Per il 23enne del Bodo Glimt il Napoli deve però liberare un posto, ora occupato da Matteo Politano. Intanto il ragazzo ha fatto visita a Roma, dove ha incontrato entrambe le società. Solbakken vuole farsi un'idea sul suo futuro, consapevole che il suo attuale club non lo lascerà partire prima delle due sfide valide per i preliminari di Champions, una in programma domani e l'altra martedì prossimo. Lo spiega Il Mattino.