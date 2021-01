Oggi Atalanta-Lazio. Il Messaggero: "Quando si affrontano c'è un pizzico di veleno in più"

Riecco la Dea, scrive Il Messaggero. Non quella bendata, che ultimamente ha un po' voltato le spalle alla Lazio, ma intesa come Atalanta. Avversaria assai poco gradita, da sempre, ma negli ultimi tempi i rapporti se possibile sono anche peggiorati. Basti pensare al no di Lotito a spostare la partita di campionato come da richiesta di Percassi per concedere qualche giorno in più a Gasperini per preparare la sfida con il Valencia. Era prima del lockdown. Prima ancora il rapporto era diventato incandescente a seguito della finale di Coppa Italia vinta dai biancocelesti tra le polemiche dei bergamaschi che lamentavano un arbitraggio contro. E non è un caso che ogni volta che si affrontano c'è sempre un pizzico di veleno in più. Lo scorso anno in campionato il 3-3 dell'andata segnò l'inizio della splendida galoppata laziale verso la vetta della classifica, quella di ritorno segnò l'inizio di un periodo cupo. Una discesa fino al quarto posto. Anche la prima di questa stagione non è stata certo favorevole alla banda Inzaghi, sconfitta per 4-1. Ora vendette e contro-vendette sono servite.