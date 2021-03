Oggi la sfida al Benevento, QS: "Inter ai box, la Juve può avvicinarsi"

vedi letture

"Inter ai box, la Juve può avvicinarsi". Questo il titolo nella pagine interne dell'edizione odierna di QS. Alle 15 la Juventus affronterà il Benevento di Pippo Inzaghi all'Allianz Stadium e cerca punti importanti per avvicinare la vetta. L'Inter non scenderà in campo, fermata dai casi di coronavirus, e dovrà poi recuperare il match casalingo contro il Sassuolo, inizialmente in programmato ieri sera.